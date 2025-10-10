Pallamano, la Teamnetwork Albatro torna a respirare aria d’Europa

Torna a respirare aria d’Europa la Teamnetwork Albatro che vola in Grecia per affrontare l’Olympiacos SFP nel primo turno della European Cup. La comitiva bianco blu raggiungerà questa sera il Pireo per prepararsi alla doppia sfida contro i greci allenati dall’italiano Riccardo Trillini, alla guida della Nazionale azzurra fino allo scorso mese di maggio e con un passaggio da Siracusa nella stagione 97/98 alla guida dell’EOS femminile.

Primo match domani sera alle 18.30 italiane (in Grecia saranno le 19.30), secondo round lunedì alla stessa ora.

A’Indoor Sports Hall di Ilioupolis, a 6 chilometri da Atene, si affrontano due squadre che guidano solitarie i rispettivi campionati a punteggio pieno.

I siracusani di Mateo Garralda hanno fatto quattro su quattro in altrettante partite della Serie A Gold, i biancorossi padroni di casa sono già alla quinta di campionato e 10 sono i punti conquistati.

“Giocare in Europa è un ulteriore importante passo per crescere – commenta il tecnico Mateo Garralda – Confrontarsi con squadre di altri paesi, magari più forti, aiuta a mostrare che la tua qualità cresce e può ancora migliorare. Queste competizioni aiutano a dimostrare anche che il tuo gioco è costante in campo e che sei in grado di non abbassare la tensione per l’intera durata del match.

Contro l’Olympiacos non sarà semplice – aggiunge il tecnico navarro – Gioca in velocità, ha una buona qualità nell’uno contro uno e con giocatori che riescono a tirare dai 9 o 10 metri con grande precisione. In difesa riescono a variare modulo affidandosi ad un aggressivo 3-3 e mantenendo alta l’intensità con il 6-0”.

La Teamnetwork Albatro torna in Europa a distanza di 15 anni. I siracusani vennero eliminati al terzo turno di Coppa delle Coppe dagli austriaci del Moser Medical UHK Krems nel novembre del 2010. Nella stagione precedente apparizione in Challenge Cup e sconfitta ai sedicesimi ad opera dei serbi del RK Metaloplastika.