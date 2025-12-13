Pallamano, la Teamnetwork Albatro vince e convince a Bolzano

Reazione doveva esserci e reazione è stata. La Teamnetwork Albatro vince e convince a Bolzano contro una delle pretendenti ai play off. I siracusani mettono in campo rabbia agonistica e grande concentrazione. Squadra che dimostra il proprio valore senza mai far calare la tensione verso l’unico obiettivo nel mirino di questa prima giornata di ritorno.

Primo tempo che parte in sordina. Ci vogliono più di 3 minuti per vedere il primo gol. Da quel momento è un continuo crescendo degli uomini di Mateo Garralda che, al 24’, raggiungono il vantaggio massimo sul +8.

Nella ripresa i siracusani tornano in campo con lo stesso piglio. Poche concessioni agli altoatesini che riescono a risalire la china fino al momentaneo -4.

Biancoblu che tornano subito a segnare il vantaggio e mettere nuovamente distanza. La difesa torna a mostrare il proprio potenziale, l’attacco riesce a concludere senza concedere troppi riferimenti ai padroni di casa.

In porta Hermones si fa rimpiangere come non mai dalla sua ex squadra Bolzano.