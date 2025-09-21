Pallamano, la Teamnetwork Albatro vince nel giorno del ricordo di Enzo Augello

La Teamnetwork Albatro vince la terza nel giorno del ricordo di Enzo Augello. Al PalAcradina finisce 31 a 29 sul Sassari al termine di una partita intensa, giocata da entrambe le squadre con la voglia di guadagnare i 2 punti.
Primi 8 minuti giocati male dai siracusani e i sardi bravi ad allungare sul +4. Poi la lenta risalita dei siracusani che riescono a chiudere in vantaggio il primo tempo.
Garralda rimette in sesto la difesa e nel secondo tempo le cose iniziano a girare per i padroni di casa.
Hermones si esalta con una serie di parate, Angiolini da par suo segna e va a chiudere la partita gestendo al meglio l’ultimo passaggio disponibile in fase di passivo.
