Pallamano, la Teamnetwork Albatro vola in Alto Adige

Sport · Ottava giornata

Ottava giornata di campionato, domani a partire dalle 19.30, per la Teamnetwork Albatro che vola in Alto Adige per affrontare il Bolzano.

Biancorossi di casa che ricoprono attualmente la quarta posizione con 10 punti, due in più dei siracusani. Stesso ruolino di marcia nelle ultime quattro giornate. Altoatesini e siciliani

hanno raccolto due vittorie e altrettante sconfitte.

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Anche i numeri descrivono due squadre che si equivalgono con differenza reti minima con un leggero vantaggio a favore degli uomini di Garralda.





“Sarà una bella partita che noi dobbiamo affrontare al meglio per poter risalire ancora in classifica. – sottolinea il tecnico spagnolo – Bolzano gioca in modo veloce con due pivot che fanno un ottimo lavoro di blocco a favore della prima linea, in difesa hanno buona mobilità e riescono a creare pressione ai centrali. Partita difficile per entrambe, – conclude Mateo Garralda – ma per noi una buona opportunità per essere più vicini alle prime posizioni. Noi siamo più solidi, più calmi, le due vittorie hanno aiutato parecchio”.

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