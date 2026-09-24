Pallamano, la Teamnetwork Alvatro vince il derby contro l’Haenna

Sport · A Gold

La Teamnetwork Albatro vince il derby siciliano di A Gold con il risultato di 30 a 23. Partita equilibrata per almeno 50 minuti, giocata a ritmi non elevatissimi e con entrambe le squadre pronte a rispondere colpo su colpo.

Parte bene l’Haenna, l’Albatro reagisce a dopo qualche minuto comincia ad allungare. Il portiere Djurdjevic tiene in corsa la sua squadra; sarà così fino al termine con una percentuale che supera il 40 per cento.

Nella ripresa la reazione degli ospiti che, passo passo, si riportano sotto fino al -1. Mateo Garralda richiama i suoi e Angiolini e compagni tornano a macinare gioco bloccando molti spazi agli avanti ennesi.

In difesa si esalta Lorentzen, tra gli uomini di Di Vincenzo gli ultimi a mollare sono i due ex Giovanni Rosso e Zoe Mizzoni.

Per i siracusani seconda vittoria di fila, per la Orlando Haenna ancora zero punti dopo tre partite, ma la chiara impressione di poter dare fastidio a tutte le squadre.