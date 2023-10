Pallamano, l’Albatro a Pressano per conquistare un altro successo

A Pressano per conquistare altri 2 punti buoni per la classifica. La Teamnetwork Albatro parte nel pomeriggio per il Trentino dove domani, a partire dalle 18.30, per la settima giornata di campionato, affronterà il Pressano. Comitiva blu arancio che recupero Patricio Crotti. Il giocatore italo argentino ha recuperato del tutto e torna così a disposizione della squadra.

Teamnetwork Albatro che domani sarà ancora guidata da Andrea Cuzzupè. In attesa dell’arrivo del nuovo tecnico, lo spagnolo Mateo Garralda, sarà ancora l’allenatore siracusano a sedere sulla panchina del sette blu arancio.

“Queste sono partite che non consentono molte parole: – commenta Cuzzupè – si va a Pressano per vincere. La vittoria ci serve per continuare ad inseguire la zona Coppa Italia e, allo stesso tempo, mettere quanto più vuoto sul gruppo play out. I ragazzi sono motivati e la vittoria di sabato scorso è servita per risollevare l’entusiasmo – conclude il tecnico siracusano – C’è voglia di fare bene e di dimostrare che abbiamo tutte le carte in regola per un campionato in crescendo”.

Il Pressano degli ex Zoe Mizzoni e Hamza Fredj dopo sei partite ha raccolto un solo punto arrivato alla prima di campionato con il pareggio casalingo contro Rubiera. Partita in diretta sulla piattaforma Pallamano Tv.