Pallamano, l’Albatro a Riccione per le Final Eight di Coppa Italia

Weekend di Coppa Italia per la Teamnetwork Albatro che nel pomeriggio raggiungerà Riccione, sede della Final Eight 2026. I siracusani affronteranno domani, a partire dalle 18, la Junior Fasano, preceduta in classifica al termine del girone di andata della Serie A Gold.

Contro i pugliesi il quarto di finale da dentro o fuori. In campionato il Fasano segue di un punto il sette di Mateo Garralda che a dicembre, nel match di andata in campionato, ha dovuto cedere le armi agli uomini di Vito Fovio.

“Abbiamo trovato il Fasano, una squadra che sta giocando bene. – commenta il tecnico navarro – Buona struttura difensiva e un attacco che, con la spinta di Marrochi, sta facendo bene. A dicembre, in Puglia, in campionato, abbiamo perso meritatamente concedendo troppo”.

Grande entusiasmo e voglia di scendere in campo in casa bianco blu. Teamnetwork Albatro al gran completo per la trasferta romagnola. Ci sarà l’esordio di Lukács Soma, il terzino sinistro ungherese arrivato nel mercato di gennaio insieme al portoghese Jose Baptista. Nella comitiva aggregati anche i giovanissimi Davide Sortino, Riccardo Giuffrida e Daniele D’Alberti.

“Mi piace molto la Coppa Italia, è un evento importante per il nostro movimento e lo ritengo molto attrattivo per i tifosi e gli appassionati in genere. – aggiunge il tecnico dei siracusani – Una formula entusiasmante che si consuma velocemente nel fine settimana in un crescendo di partite ad eliminazione diretta. Bisogna soltanto vincere per conquistare la Coppa e questo aspetto è eccitante per le squadre partecipanti”.

Garralda non nasconde qualche perplessità sul calendario che lascerà ad alcune squadre una giornata in più di riposo. La manifestazione si aprirà infatti oggi e alle 14 saranno impegnate Sassari e Cingoli. Da questo quarto di finale verrà fuori l’avversaria della vincente tra Albatro e Fasano nella semifinale in programma alle 18 di sabato.

“L’unica riflessione sul torneo riguarda proprio il calendario; alcune squadre hanno una giornata di riposo in più. Un aspetto determinante nella conquista del trofeo e basta rivedere quanto avvenuto negli ultimi anni per comprendere quanto possano pesare 24 ore di riposo in meno”.

Il match sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.