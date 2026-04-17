Pallamano, l’Albatro cerca riscatto nella trasferta di Cingoli

Trasferta marchigiana, per la Teamnetwork Albatro, nella penultima partita della stagione regolare. Gli uomini di Mateo Garralda vanno a Cingoli alla ricerca dei punti buoni per blindare l’accesso ai play off. Cingoli, da par suo, scenderà in campo per vincere e mettere al sicuro la salvezza matematica.

All’andata vittoria dei siracusani al Pala “Pino Corso” al termine di una partita sofferta. Garralda dovrà fare ancora a meno di Angiolini. Coutinho e Sciorsci partono con i compagni.

“Domani è una partita importante e per questo difficile – commenta il tecnico spagnolo – Dovremo soffrire e restare attenti fino al termine. Non dobbiamo ripetere gli errori della scorsa settimana, troppi i palloni persi. Vogliamo i play off e siamo nelle condizioni di vincere. Cingoli è una buona squadra – continua Garralda – In difesa guarda molto la posizione ed è ben quadrata tatticamente. Dovremo essere molto pazienti perché non sarà semplice segnare con due tre passaggi. Occhio ai loro mancini che al tiro e nell’uno contro uno sono determinati”.

Fischio di inizio alle 19 e diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv. Ad arbitrare la coppia formata da Loris Kurti e Michele Lazzari.