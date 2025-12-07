Pallamano, l’Albatro gioca solo un tempo: sconfitta a Fasano

La Teamnetwork Albatro esce battuta dal campo del Fasano con il punteggio di 41 a 37 in favore dei pugliesi. I siracusani pagano un bruttissimo ed imbarazzante primo tempo concedendo spazi enormi in difesa e ai tiri dei fasanesi.
I padroni di casa allungano fino al +8 sbagliando poco in avanti e affidandosi anche alle parate di Leban. Il secondo tempo sembra iniziare sulla scia della prima frazione con i siracusani scendere fino al -11.
Da quel momento inizia, prima timidamente, poi con maggiore intensità, la reazione degli uomini di Garralda che riescono a imporre break su break fino a sfiorare il -3.
Occasione sprecata ingenuamente e che viene subito sfruttata dal Fasano che torna a controllare il match e chiuderlo con tre reti consecutive segnate centrando dalla distanza la porta sguarnita dei siciliani.
