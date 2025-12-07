Pallamano, l’Albatro Next Gen fa sua la stracittadina contro l’Aretusa

La Teamnetwork Albatro Next Gen vince la stracittadina contro la Pallamano Aretusa e continua il cammino a punteggio pieno al comando della Serie B Salute & Benessere.

I ragazzi di Angelo Bufardeci si sono imposti per 35 a 31 al termine di una partita vibrante e giocata con grande attenzione dagli albatrini.

Con il successo di ieri la Next Gen blu arancio resta a punteggio pieno dopo le prime sei giornate di un campionato che sta mettendo in mostra buona qualità e ottime prospettive per il futuro della pallamano siracusana e siciliana.