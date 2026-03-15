Pallamano, l’Albatro non sfonda e perde a Pressano

Battuta d’arresto per la Teamnetwork Albatro sconfitta a Pressano per 29 a 25. Siracusani imballati contro una squadra che già in Coppa Italia aveva dimostrato il proprio valore battendo il favorito Cassano.
Angiolini e compagni concedono troppi spazi al tiro al sette di Dumnic e si concedono troppi errori al tiro.
Primo tempo chiuso in vantaggio dai locali che guidano per quasi tutto il tempo andando anche sul +4.
I siracusani rincorrono, raggiungendo il primo pareggio dopo nove minuti e e il vantaggio momentaneo al 15’. I trentini sono spinti da un ottimo Wierer che va negli spogliatoi con sei reti personali.
Nel secondo tempo è Fadanelli a prendere le redini delle sorti trentine. I siracusani hanno più volte l’opportunità di riportarsi sul -1, ma le parate di Loizos e gli errori balistici spianano la strada per il successo del Pressano.
Sconfitta che in chiave play off è parzialmente indolore per la contemporanea battuta d’arresto del Fasano.
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo
© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni