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Domani alle 19

Pallamano, l’Albatro ospita Fasano: una “finale” per centrare i play off scudetto

La Teamnetwork Albatro punta alla vittoria per reagire alla sfortuna e presentarsi, per il secondo anno consecutivo, sulla griglia di partenza che punta al tricolore

Vito Claudio Marino Vito Claudio Marino, foto Salvo Barbagallo

La Teamnetwork Albatro punta alla vittoria per reagire alla sfortuna e presentarsi, per il secondo anno consecutivo, sulla griglia di partenza che punta al tricolore

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Ultima della regular season e domani sarà Teamnetwork Albatro contro Junior Fasano. Alla Palestra Acradina “Pino Corso”, con fischio di inizio alle 19, va in scena la ventiseiesima giornata della Serie A Gold.

I siracusani, attualmente al terzo posto, si giocano l’accesso ai play off in un sabato ad alta tensione. L’avversario – attualmente indietro di due punti – ha la possibilità, vincendo, di agguantare gli uomini di Garralda in classifica e sperare nei passi falsi delle altre contendenti per agguantare in extremis la semifinale scudetto.

La Teamnetwork Albatro punta alla vittoria per reagire alla sfortuna e presentarsi, per il secondo anno consecutivo, sulla griglia di partenza che punta al tricolore. Con Cassano e Sassari ormai matematicamente nei play off, restano ancora due posti da assegnare. Siracusani e Bolzano avanti, ma per entrambe il timore del prepotente ritorno del Conversano ormai ad un punto.

Una finale, ne siamo consapevoli. – ammette Vito Claudio Marino, pivot che si gioca la stagione contro la squadra della sua città di nascita –I play off sono lì e noi li vogliamo centrare per continuare questa esaltante stagione. In questi casi non si fanno calcoli e non si guarda agli altri campi: si scende in campo per vincere. I tifosi sapranno darci quella carica in più sostenendoci come hanno sempre fatto. – conclude Marino – Sarà un bel sabato di pallamano: noi ci siamo”.

Il match sarà arbitrato dalla coppia arbitrale formata da Andrea Alejandra Pepe e Simona Raluca Stancu. Diretta streaming su Pallamano Tv.


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