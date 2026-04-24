Pallamano, l’Albatro ospita Fasano: una “finale” per centrare i play off scudetto

Ultima della regular season e domani sarà Teamnetwork Albatro contro Junior Fasano. Alla Palestra Acradina “Pino Corso”, con fischio di inizio alle 19, va in scena la ventiseiesima giornata della Serie A Gold.

I siracusani, attualmente al terzo posto, si giocano l’accesso ai play off in un sabato ad alta tensione. L’avversario – attualmente indietro di due punti – ha la possibilità, vincendo, di agguantare gli uomini di Garralda in classifica e sperare nei passi falsi delle altre contendenti per agguantare in extremis la semifinale scudetto.

La Teamnetwork Albatro punta alla vittoria per reagire alla sfortuna e presentarsi, per il secondo anno consecutivo, sulla griglia di partenza che punta al tricolore. Con Cassano e Sassari ormai matematicamente nei play off, restano ancora due posti da assegnare. Siracusani e Bolzano avanti, ma per entrambe il timore del prepotente ritorno del Conversano ormai ad un punto.

“Una finale, ne siamo consapevoli. – ammette Vito Claudio Marino, pivot che si gioca la stagione contro la squadra della sua città di nascita –I play off sono lì e noi li vogliamo centrare per continuare questa esaltante stagione. In questi casi non si fanno calcoli e non si guarda agli altri campi: si scende in campo per vincere. I tifosi sapranno darci quella carica in più sostenendoci come hanno sempre fatto. – conclude Marino – Sarà un bel sabato di pallamano: noi ci siamo”.

Il match sarà arbitrato dalla coppia arbitrale formata da Andrea Alejandra Pepe e Simona Raluca Stancu. Diretta streaming su Pallamano Tv.