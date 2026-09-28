Pallamano, l’Albatro piazza il “colpo da 90”: arriva il centrale Sirotic

Sport · Nuovo rinforzo

Colpo grosso della Teamnetwork Albatro Siracusa che si rinforza con un centrale dalla grande esperienza.

In biancoblu arriva, infatti, Karpo Sirotic, croato di 26 anni, un centrale, autentico play maker fantasista, 188 centimetri per 75 chilogrammi.

Sirotic vanta una lunga esperienza in patria, in Austria e Slovenia e un palmares di tutto rispetto. Per lui tre scudetti e altrettante coppe di Croazia con la maglia dello Zagreb. Con la squadra della sua città, una delle più titolate in Europa, ha giocato per tre volte la Champions League realizzando 47 reti.

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Nell’ultima stagione ha giocato con la formazione slovena del RK Gorenje Velenje disputando anche la European Cup.

“Dato che arriverò domani, non ho ancora incontrato di persona la squadra e i tifosi, ma non vedo l’ora di farlo. – commenta Sirotic – Approdare in una città dalla storia così importante rappresenta senza dubbio un nuovo capitolo entusiasmante della mia carriera. Visti i successi della squadra nella scorsa stagione, l’asticella per quella attuale è ovviamente posta in alto; mi impegno a dare il massimo in ogni partita, così come in ogni allenamento, per aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi prefissati. Il campionato italiano è indubbiamente in crescita per qualità, seguito e importanza, il che accresce la mia motivazione nel voler contribuire al raggiungimento dei traguardi dell’Albatro. E, come chiunque altro, – conclude il nuovo numero 19 della Teamnetwork Albatro – sono curioso immergermi nella città”.

Karpo Sirotic arriverà oggi a Siracusa per essere aggregato alla squadra di Mateo Garralda.

“È un arrivo importante – sottolinea il general manager Gabriele Di Stefano – Volevamo fortemente Sirotic per aumentare l’esperienza della squadra e dare valore aggiunto a un gruppo che lavorando duro. Sono certo che Sirotic porterà ulteriore entusiasmo e voglia per la nostra stagione”.