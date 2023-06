Pallamano, l’Albatro presenta il primo rinforzo: è il portiere Pedro Enrique Hermones

È Pedro Enrique Hermones il primo rinforzo per la Teamnetwork Albatro targata 2023-2024. Il forte portiere arriva dal Bolzano dove ha giocato nelle ultime tre stagioni. Hermones, nato in Brasile, 30 anni, è ormai un giocatore italiano e dopo le esperienze in Puglia, con il Conversano, e in Trentino approda alla corte di Pucho Jung.

“Conosco quasi tutti i ragazzi, – racconta – ma principalmente Vito Marino, già mio compagno di squadra a Bolzano, e Lorenzo Martelli con il quale abbiamo condiviso l’esperienza nella nazionale italiana di beach handball”.

Prima del suo arrivo in Italia, Hermones ha giocato per due anni per il Balonmán Cangas nella Liga Asobal, il massimo campionato spagnolo. Prima ancora il portiere indossava la maglia del São Caetano nella prima divisione brasiliana ed era stato convocato anche nella nazionale militare brasiliana.

“Il progetto che mi è stato presentato dalla società, mi è piaciuto molto. – sottolinea – Sono felice che la Teamnetwork Albatro si sia fidata del mio lavoro e, insieme alla mia famiglia, non ho avuto alcun dubbio ad affrontare questa nuova esperienza”.

Hermones lancia uno sguardo alla prossima stagione. “Il prossimo sarà un campionato molto competitivo – commenta – Molte squadre si sono rinforzate e ogni partita sarà importante. La società sta operando bene e con Pucho, che è un bravissimo allenatore, e questo gruppo possiamo fare una bella stagione. Dovremo lavorare ogni giorno per poter esprimere il meglio di noi – aggiunge ancora il portiere che indosserà la maglia numero 39 – In Brasile si dice che bisogna lasciare fino all’ultima goccia di sangue in campo, solo alla fine bisognerà guardare il risultato. Sono molto contento per questa nuova opportunità – conclude Pedro Hermones – e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”.