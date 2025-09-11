Pallamano, l’Albatro sfida la neopromossa Cologne

Battuto il Bolzano all’esordio, la Teamnetwork Albatro guarda alla prima trasferta stagionale dell’edizione 25/26 della Serie A Gold. I bianco blu volano in Lombardia per rendere visita alla neo promossa Cologne. Sette bresciano che alla prima ha bagnato l’esordio nella massima serie strappando un prezioso pareggio (26 a 26) sul campo del più blasonato Pressano.

Siracusani che hanno lavorato sodo dopo il sofferto successo sui biancorossi di Sporcic. “Sabato non sarà semplice, dobbiamo essere consapevoli – dice Mateo Garralda – In questo campionato sarà vietato rilassarsi e bisognerà tenere sempre alta l’asticella della concentrazione. Qualsiasi calo di tensione favorirebbe l’avversario. Cologne vorrà fare bella figura all’esordio davanti al suo pubblico – continua il tecnico navarro – e per questo il nostro approccio dovrà essere deciso dall’inizio del match. A Pressano hanno fatto una buona partita, soprattutto in difesa – conclude Garralda – Questo dimostra che, come ripeto ai ragazzi, qualsiasi partita è difficile. Qualcuna lo sarà più delle altre, ma non per questo ci potremo permettere di abbassare la tensione del nostro gioco se vogliamo vincere”.

A Cologne, sabato prossimo, 13 settembre, si comincia alle 18.30. Diretta streaming come al solito garantita sulla piattaforma PallamanoTv.