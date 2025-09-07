Ultime news

1 minuto di lettura
Battuto il Bolzano

Pallamano, l’Albatro si complica la vita ma vince la prima di campionato

La vittoria arriva a poco meno di un minuto dalla fine con la rete decisiva del 34-33 che fissa il punteggio finale

Pallamano generica

La vittoria arriva a poco meno di un minuto dalla fine con la rete decisiva del 34-33 che fissa il punteggio finale

1 minuto di lettura

Vince la Teamnetwork Albatro, ma il Bolzano fa soffrire fino alla fine i padroni di casa.

Sette bianco blu in vantaggio anche di 5 reti. Vantaggio dilapidato nella ripresa con il ritorno degli uomini di Sporcic che recuperano e si portano sul +3.


Tutti in salita gli ultimi minuti per i locali, bravi comunque a ritrovare intensità difensiva e rapidità nelle controfughe.

La vittoria arriva a poco meno di un minuto dalla fine con la rete decisiva del 34-33 che fissa il punteggio finale.


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni
Stampa Articolo


© Riproduzione riservata - Termini e Condizioni