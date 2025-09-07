Pallamano, l’Albatro si complica la vita ma vince la prima di campionato

Vince la Teamnetwork Albatro, ma il Bolzano fa soffrire fino alla fine i padroni di casa.
Sette bianco blu in vantaggio anche di 5 reti. Vantaggio dilapidato nella ripresa con il ritorno degli uomini di Sporcic che recuperano e si portano sul +3.
Tutti in salita gli ultimi minuti per i locali, bravi comunque a ritrovare intensità difensiva e rapidità nelle controfughe.
La vittoria arriva a poco meno di un minuto dalla fine con la rete decisiva del 34-33 che fissa il punteggio finale.
