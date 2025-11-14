Pallamano, l’Albatro Siracusa a Trieste per difendere il primato

L’Albatro Siracusa vuole confermare il primato in classifica, ma per farlo dovrà superare una trasferta impegnativa sul campo del Trieste. Si tratta di una sfida dal forte valore simbolico: negli anni ’80 e ’90 Siracusa – allora Ortigia – e Trieste rappresentavano i due poli della pallamano italiana, spesso protagonisti nella lotta allo scudetto.

Ma anche oggi il confronto rappresenta un match di cartello per il movimento nazionale. La squadra di Mateo Garalda guida il campionato dall’alto della classifica, mentre i giuliani, con una vittoria, potrebbero riagganciarsi al gruppo delle prime.

Il tecnico dell’Albatro riconosce la soddisfazione di vedere la propria squadra al comando, ma sottolinea come l’obiettivo principale resti quello di mantenere la posizione attraverso impegno e preparazione: il tecnico navarro ha evidenziato l’importanza di studiare nel dettaglio il Trieste per conquistare due punti fondamentali nella corsa al vertice.

L’allenatore ha descritto gli avversari come una formazione completa e ostica: il Trieste può contare su due terzini con ottime capacità realizzative e su un centrale molto efficace nell’uno contro uno. L’attacco si basa su movimenti lunghi e continui, difficili da contenere, mentre la difesa è compatta e ben organizzata. Garralda ha sottolineato come dopo 8 giornate di campionato i numeri delle due squadre siano molto simili, con uno scarto complessivo nelle reti segnate e subite che si differenzia di 3 reti in favore di Trieste.

Guardando ai dati del campionato, l’Albatro ha realizzato 248 reti subendone 234, con una differenza di soli 14 gol dopo otto giornate: numeri che confermano l’equilibrio del torneo e la necessità di mantenere alta la concentrazione fino all’ultimo minuto in ogni partita. Il tecnico dell’Albatro ha infatti ricordato che, nonostante gli ottimi risultati, molte vittorie sono arrivate di misura e nel finale, persino contro formazioni che oggi occupano la parte bassa della classifica. Vincere fuori casa, ha ribadito, è sempre complicato e richiede il massimo della determinazione.

Trieste arriva all’appuntamento forte di risultati importanti, tra cui la vittoria su Pressano – squadra considerata di grande valore – e il pareggio contro Conversano davanti al proprio pubblico. Tutti segnali di una formazione in salute e capace di mettere in difficoltà chiunque.

L’Albatro sa quindi di andare incontro a una sfida difficile, ma altrettanto decisiva per difendere il primo posto e consolidare le proprie ambizioni.