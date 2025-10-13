Pallamano, l’Albatro Siracusa in Grecia per la gara due contro l’Olympiacos

Un esordio europeo che non ha portato il risultato sperato, ma che ha lasciato ottime indicazioni sul potenziale della squadra. L’Albatro Siracusa, dopo la sconfitta nella gara d’andata in casa dell’Olympiacos, è ancora in Grecia per affrontare oggi la sfida di ritorno di European Cup. L’obiettivo è chiaro: riscattarsi, migliorare e continuare il percorso di crescita.

Il tecnico spagnolo Matteo Garralda, dalla capitale ellenica, ha raccontato l’atmosfera e le sensazioni della vigilia: “Abbiamo giocato una buona partita per gran parte del tempo, restando punto a punto per due terzi del match. Poi troppi palloni persi contro una squadra esperta e fisicamente molto forte ci sono costati la sconfitta. L’Olympiacos è costruito per vincere la European Cup, ma abbiamo dimostrato di poter competere”.

Per molti giocatori dell’Albatro si è trattato del debutto assoluto in una competizione europea, un elemento che per l’allenatore rappresenta più un punto di partenza che un limite. “È la prima esperienza per quasi tutti i ragazzi, e il sorteggio non ci ha aiutati. Ma le sensazioni restano positive. Dobbiamo solo ridurre gli errori e affrontare le partite con maggiore lucidità nei momenti decisivi”.

L’atmosfera della palestra di Atene, gremita dai tifosi biancorossi, ha reso la sfida ancora più intensa. “I tifosi dell’Olympiacos vengono dal calcio, hanno una passione travolgente. A me piace giocare in ambienti così caldi: mi stimola, mi fa crescere e mi fa sentire vivo. È stato uno spettacolo sportivo molto bello”, racconta Garralda.

L’allenatore spagnolo fissa chiaramente la rotta per la gara di oggi, in programma alle 19.30 ora locale (18.30 in Italia): “Dobbiamo scendere in campo per vincere, con la giusta mentalità. È difficile, certo, ma la squadra deve pensare solo a questo. Poi, a fine gara, analizzeremo gli errori, qualunque sia il risultato”.

Intanto, il bilancio di inizio stagione resta positivo anche in campionato, dove l’Albatro ha raccolto quattro vittorie in altrettanti incontri. “L’obiettivo – spiega Garralda – è entrare nei playoff e conquistare un posto per le coppe europee. Se lavoriamo con impegno e continuità, possiamo fare meglio rispetto all’anno scorso”.

In attesa della sfida serale, i siracusani hanno svolto solo un leggero allenamento e una sessione video per analizzare gli errori della prima gara. “La preparazione deve essere equilibrata, come ogni altra partita. Anche se è un match speciale, l’approccio non deve cambiare: lavoro, concentrazione e fiducia nei propri mezzi”, ha concluso il tecnico spagnolo.

La partita in programma questa sera in Grecia sarà trasmessa in diretta streaming. Fischio d’inizio alle 19.30 (orario locale), in Italia ore 18.30. Sarà possibile seguire l’incontro collegandosi al seguente link: https://www.megatv.com/meganews/