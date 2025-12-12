Pallamano, l’Albatro riparte da Bolzano

Giro di boa per la Serie A Gold. Inizia il girone di ritorno e la Teamnetwork Albatro riparte da Bolzano. Gli altoatesini sono al quarto posto a due punti di distanza. Dalla loro una partita in meno, quella contro il Sassari che, mercoledì prossimo, sancirà la griglia definitiva della Coppa Italia 2026.

I siracusani hanno lavorato sulla sconfitta di Fasano e Mateo Garralda ha battuto forte sulle motivazioni e la concentrazione. A Bolzano non bisognerà sbagliare l’approccio al match, anche perché gli uomini di Sporcic – battuti all’andata al termine di una partita combattuta – faranno di tutto per sfruttare il fattore campo e agguantare i siciliani a quota 18.

“Partita dura mentalmente per entrambe le squadre – dice Mateo Garralda – Nell’ultima giornata abbiamo perso noi e loro, questo rende più importante l’obiettivo. Bolzano ha un’ottima difesa, molto aggressiva. In avanti schemi apparentemente semplici, ma giocatori forti e grandi tiratori. Per quanto ci riguarda dobbiamo tornare a giocare bene in difesa – sottolinea il tecnico navarro – e avere più intelligenza in attacco dove dobbiamo evitare cali e, soprattutto, di perdere palloni”.

Tra i giocatori grande voglia di riscatto dopo la battuta d’arresto in Puglia.

“Penso che la partita di sabato scorso contro il Fasano ci abbia fatto riflettere su molte cose che dobbiamo cambiare, e credo che sia stata positiva per noi. – sottolinea Alvaro de la Santa – Credo che dobbiamo fare un passo avanti e dimostrare di cosa siamo capaci. Sappiamo che la partita di domani contro il Bolzano sarà dura perché sia ​​loro che noi giochiamo per due punti molto importanti, e siamo concentrati su questo. So che l’Albatro darà il 100% in campo.”

A Bolzano, domani, fischio d’inizio alle ore 15.30. Direzione di gara affidata alla coppia Stefano Riello -Niccolò Panetta. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.