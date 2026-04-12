Pallamano, l’Albatro stecca contro Merano

Forse la più brutta Teamnetwork Albatro della stagione cede in casa contro la penultima della classe. Il Merano torna a casa con due punti importanti in vista dei play out.
Partita a senso unico sin dall’inizio con gli uomini di Juergen Prantner bravi a sfruttare i tantissimi errori dei siracusani innalzando anche una difesa invalicabile per lunghi tratti.
Nel primo tempo gli ospiti allungano fino al +7 e governano il match con maggiore precisione, soprattutto in avanti.
Nel secondo tempo il sette di Garralda illude con un devastante parziale di 5 a 1 in proprio favore riuscendo a riportarsi sul -1. Illusione che dura ben poco visto che gli altoatesini riprendono a macinare gioco.
Poi gli incredibili ultimi due minuti con i siracusani che, sfruttando anche la superiorità numerica, riescono a riportarsi ad una sola lunghezza. A sei secondi dalla sirena l’occasione per tentare il pareggio. Palla riconquistata, attacco in proprio favore, passaggio avventato e sfera che finisce tra le mani dei bianconeri che ringraziano ed esultano al suono finale.
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