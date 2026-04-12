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Sconfitta casalinga

Pallamano, l’Albatro stecca contro Merano

La formazione ospite, penultima in classifica, approfitta dei tanti errori dei siracusani

Jose Baptista Jose Baptista, foto Salvo Barbagallo

La formazione ospite, penultima in classifica, approfitta dei tanti errori dei siracusani

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Forse la più brutta Teamnetwork Albatro della stagione cede in casa contro la penultima della classe. Il Merano torna a casa con due punti importanti in vista dei play out.

Partita a senso unico sin dall’inizio con gli uomini di Juergen Prantner bravi a sfruttare i tantissimi errori dei siracusani innalzando anche una difesa invalicabile per lunghi tratti.

Nel primo tempo gli ospiti allungano fino al +7 e governano il match con maggiore precisione, soprattutto in avanti.

Nel secondo tempo il sette di Garralda illude con un devastante parziale di 5 a 1 in proprio favore riuscendo a riportarsi sul -1. Illusione che dura ben poco visto che gli altoatesini riprendono a macinare gioco.

Poi gli incredibili ultimi due minuti con i siracusani che, sfruttando anche la superiorità numerica, riescono a riportarsi ad una sola lunghezza. A sei secondi dalla sirena l’occasione per tentare il pareggio. Palla riconquistata, attacco in proprio favore, passaggio avventato e sfera che finisce tra le mani dei bianconeri che ringraziano ed esultano al suono finale.


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