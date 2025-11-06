Il Sindaco Italia a tutto tondo

Serie A Gold

Pallamano, l’Albatro vince la sfida ad alta quota contro il Conversano

Con questo successo la formazione siracusana vola al primo posto in solitario in classifica

La festa dell'Albatro dopo il successo contro Conversano Foto di Salvo Barbagallo

Il recupero della quinta giornata lo vince la Teamnetwork Albatro. I siracusani battono il Conversano con il risultato di 29 a 25 e volano, solitari, in testa alla classifica della Serie A Gold. Pubblico delle grandi occasioni al PalaCorso per il big match che mette di fronte siracusani e pugliesi.

Il sette di Garralda parte subito forte e pian piano comincia ad aumentare il vantaggio. Hermones fa il suo, Mamdouh segna. Il vantaggio arriva sul +6 con un Conversano che paga anche qualche errore di troppo. All’inizio della ripresa la squadra della coppia Alonso Tarafino parte determinata per recuperare il gap. I campioni d’Italia si rendono più aggressivi in difesa e lasciano pochi spazi per il tiro ai siracusani.

Garralda richiama i suoi che tornano a mettere ordine e a controllare il ritorno degli ospiti bravi a tornare sul -3 e sfiorare il -2. Alla fine è vittoria. Due punti importanti, ma soprattutto, come sottolinea al termine il tecnico spagnolo, fondamentali mentalmente.


