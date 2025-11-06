Pallamano, l’Albatro vince la sfida ad alta quota contro il Conversano

Il recupero della quinta giornata lo vince la Teamnetwork Albatro. I siracusani battono il Conversano con il risultato di 29 a 25 e volano, solitari, in testa alla classifica della Serie A Gold. Pubblico delle grandi occasioni al PalaCorso per il big match che mette di fronte siracusani e pugliesi.

Il sette di Garralda parte subito forte e pian piano comincia ad aumentare il vantaggio. Hermones fa il suo, Mamdouh segna. Il vantaggio arriva sul +6 con un Conversano che paga anche qualche errore di troppo. All’inizio della ripresa la squadra della coppia Alonso Tarafino parte determinata per recuperare il gap. I campioni d’Italia si rendono più aggressivi in difesa e lasciano pochi spazi per il tiro ai siracusani.

Garralda richiama i suoi che tornano a mettere ordine e a controllare il ritorno degli ospiti bravi a tornare sul -3 e sfiorare il -2. Alla fine è vittoria. Due punti importanti, ma soprattutto, come sottolinea al termine il tecnico spagnolo, fondamentali mentalmente.