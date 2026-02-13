Pallamano, l’Albatro vuole archiviare i rimpianti di Sassari: domani sfida al Bressanone

Archiviato, non senza qualche rimpianto, il pareggio di Sassari, la Teamnetwork Albatro torna a giocare davanti ai propri tifosi 56 giorni dopo l’ultimo match casalingo. Domani, a partire dalle 16.30, diciassettesima giornata. L’avversario di turno, il Brixen, arriva in Sicilia dopo l’importante successo casalingo nel derby regionale contro Pressano.

Gli altoatesini, terz’ultimi in classifica, arrivano in Sicilia con il nuovo arrivo Mohamed Magdy Elazhary. Terzino destro egiziano chiamato ad aumentare il peso offensivo della squadra di Rudolf Neuner. I siracusani hanno preparato al meglio l’incontro di domani. Coach Mateo Garralda non ha risparmiato allenamento e indicazioni tattiche.

“Bressanone ha una difesa molto fisica – ha commentato il tecnico navarro – Riescono a non far giocare palla aggredendo l’avversario. In attacco hanno giocatori pronti a giocarsi l’uno contro uno in maniera anche pesante. Non è sicuramente semplice difendere contro questo tipo di giocatore. Il loro nuovo arrivo ha un buon tiro dai 9 metri – continua Garralda – e dovremo evitare che ci riesca spesso. Per noi anche questa partita è importante. Vogliamo lottare per entrare al meglio nei play off e giocarci le nostre chance. Proprio per questo dovremo scendere in campo in maniera convinta e pronti a lottare su ogni pallone fino all’ultimo secondo”.

A dirigere il match sarà la coppia arbitrale composta da Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. Diretta streaming a partire dalle 16.20 sulla piattaforma PallamanoTv.