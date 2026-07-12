Pallamano, l’Aretusa sfiora il podio tricolore: è quarta in Italia con l’Under 14

Sport · A Misano Adriatico

La Pallamano Aretusa torna a casa da Misano Adriatico con un risultato che conferma la qualità del progetto giovanile che va avanti oramai sin dalla sua nascita: la squadra Under 14, pluricampione regionale in carica, ha chiuso i Campionati Italiani al quarto posto nazionale. A coronamento della manifestazione, quattro giovani atleti — Tripodi, Barranco, Lutri e Bottaro — sono stati convocati per lo stage suppletivo della “Selezione del Talento” organizzata dalla Federazione Italiana Giuoco Handball (FIGH), svolto domenica mattina a Misano con i tecnici federali.

Il bilancio tecnico è positivo e carico di orgoglio per l’intera società. “Ovviamente arrivare tra le prime quattro d’Italia è motivo di grande orgoglio per un lavoro che parte da lontano con questi ragazzi” commenta coach Sergio Vilageliu. “Sono orgoglioso per tutto il lavoro che abbiamo fatto: abbiamo iniziato vincendo una gara ma perdendone subito un’altra e alla fine abbiamo lavorato tantissimo. Questi ragazzi sono cresciuti tantissimo. C’è un pizzico di rammarico per la semifinale che, ripensandoci, potevamo forse vincere — situazioni finali decise anche da episodi come un rigore — ma il risultato complessivo è straordinario. I palazzetti pieni e gli avversari di alto livello rappresentano un bagaglio prezioso che questi ragazzi si porteranno dietro per sempre”.

La società condivide pienamente l’orgoglio per il percorso compiuto: “Grande soddisfazione da parte della dirigenza — dichiara il presidente Placido Villari — per il lavoro di scouting svolto in questi due anni da coach Vilageliu. Il lavoro sul campo ha dato i suoi frutti: quattro nostri atleti sono stati chiamati alla “Selezione del Talento” della FIGH. Siamo una delle società più giovani d’Italia, fondata nel 2018, ma ogni anno siamo presenti alle finali nazionali con risultati sempre lusinghieri e con almeno due selezioni nei diversi campionati giovanili che disputiamo. Rimane un rammarico per la semifinale persa in quel modo, ma restare tra le prime quattro d’Italia è la miglior misura della nostra crescita”.

Un ringraziamento finale la Pallamano Aretusa lo ha voluto rivolgere non soltanto ai ragazzi per l’impegno, ma anche e soprattutto alle numerose famiglie giunte sino a Misano – circa trenta persone al seguito – per il sostegno e infine allo staff tecnico per la dedizione e a tutti i collaboratori che hanno seguito la squadra in questa importante esperienza nazionale.