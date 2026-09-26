Pallamano, l’Aretusa supera Serra Fasano

Sport · Serie A Silver

La Pallamano Aretusa supera Serra Fasano 31-22 nella seconda giornata della Serie A Silver, al termine di una gara frizzante e ben interpretata dai padroni di casa nei primi 30 di gioco. Un mini blackout a inizio ripresa aveva permesso ai pugliesi di riportarsi sul -4 ma ancora una volta le parate di Wermbter hanno permesso ai padroni di casa di respingere l’ulteriore tentativo degli ospiti di avvicinarsi ulteriormente ai padroni di casa, sospinti da un pubblico numeroso e caloroso.

Vila Vila, Panicola e Della Bina hanno preso per mano l’Aretusa anche nei momenti di difficoltà e permesso ai padroni di casa di riallungare nella seconda metà della ripresa quando la squadra di Vilageliu ha poi legittimato il successo.

“È vero e su questo lavoreremo – ha detto coach Vilageliu a fine partita – perché ad una partenza importante è seguita poi una prima parte di ripresa con troppi errori. Forse la frenesia o la sicurezza del vantaggio ma dovremo migliorare su questo aspetto, tanto più che dopo alcuni accorgimenti abbiamo ripreso a giocare e permesso di arrivare al successo senza troppi patemi. Siamo soddisfatti di questo inizio di campionato, due successi su altrettanti incontri da matricola che ci daranno fiducia e autostima per il futuro della stagione”.