Pallamano, l’Aretusa under 15 si laurea campione regionale

L’Aretusa bissa il titolo regionale Under 15 della passata stagione e al Pala Mili di Messina supera 21-20 il Leali Marsala in una finale molto tirata, equilibrata e decisa dalle parate di Pierre Migliara (nominato poi miglior portiere del torneo) e dalle ultime tre reti del capitano Danilo Infantino. Ma tutta la squadra a disposizione di Roberto Giuffrida è stata superlativa viste le tre gare ravvicinate in due giorni a temperature molto elevate.

La finale col Marsala ne è stata un esempio visto che dopo essere stata sotto di tre reti gli aretusei sono poi risaliti anche sul +2 ma non sono mai riusciti a scappare per la bravura degli avversari e qualche comprensibile errore di stanchezza e tensione. Ma alla fine è stata festa e adesso l’Aretusa rappresenterà ancora una volta la Sicilia alle finali nazionali di Misano Adriatico come lo scorso anno a suggello di una stagione superlativa per il sodalizio di Placido Villari promosso in A2 e già campione regionale Under 17.

Pallamano Aretusa – Leali Marsala 21-20 (12-12)