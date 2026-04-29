Pallamano, l’Aretusa Under 18 è campione regionale

La pallamano Aretusa vince il titolo regionale Under 18. Nella finalissima di Enna la squadra di Sergio Vilageliu ha superato i cugini dell’Albatro per 29-25 al termine di una gara molto tirata come da previsione fra le migliori due formazioni giovanili dell’handball siciliano. Tanti i capovolgimenti di fronte da una parte e dall’altra con reti e fasi di gioco di grande fattura, per un match che ha visto una grande spinta del pubblico delle due squadre per tutto l’arco dei 60 minuti.

Buona anche la direzione arbitrale, tenendo conto di un derby e di una finale molto sentita da ambo le parti. Sara dunque l’Aretusa a rappresentare la Sicilia alle finali nazionali Under 18 di fine maggio a Chieti. Vila Vila premiato anche come miglior marcatore delle finali.

**Albatro-Aretusa 25-29 (17-14)

Albatro: Fisichella, Rametta 2, Malandrino, Provenzano, Calvo, Ficara, Giuffrida 2, Cavallaro, Pavani 3, Romano, D’Alberti 4, Scollo 4, Sortino 8, Bottaro, Carapella 1, Schiavone 1. All. Martelli.

Aretusa: Vazquez 4, Mascali, Rametta, Garofalo, Santandrea 1, Palestro, Rindinella, Attivelli, Panicola 6, Di Martino 2, Vila Vila 11, Reale, Della Bina 5, Vernuccio. All. Vilageliu.

Arbitri: Bertino-Pollaci.