Pallamano, l’Aretusa vince la prima gara della Youth League Under 20 in corso a Siracusa

Primo successo nella Youth League Under 20 per la Pallamano Aretusa. Dopo un pari e un ko nel primo concentramento a Conversano in Puglia, la squadra di Andrea Izzi ha superato 26-21 l’Orlando Haenna al termine di una gara ben giocata dal primo all’ultimo minuto.

Le parate di Lorenzo Carnemolla hanno fatto la differenza ma tutta la squadra ha difeso bene ed è stata incisiva, tanto nel primo quanto nel secondo tempo. E nonostante un tentativo della squadra di Filiciotto di provare l’allungo in avvio, Santoro e compagni hanno retto e una volta passati avanti non hanno più mollato. Anzi, allungato e gestito bene nella seconda parte di gara quando l’Haenna ha tentato con tutte le sue forze (ma è stata molto imprecisa) a provare a rientrare in partita.

Nella seconda gara il Lanzara ha superato il Ragusa per 37 – 27. Domani alle 17 Lanzara – Haenna, alle 19 Ragusa – Conversano, domenica chiuderà l’Aretusa contro Conversano alle 12.

I tabellini

Pallamano Aretusa – Haenna 26-22 (15-11)

Pallamano Aretusa: L. Carnemolla, Tito, Caramagno 3, Infantino, Izzi 3, Faraci 1, Gelo, Giuliano 5, Vasquez, Bellamacina, Yatawarage 12, Santoro 1, G. Carnemolla, Brandino 1. All. Izzi.

Haenna: Avram, Caruso 6, Notararrigo, Andolina, Pisano 1, Tamburo, Scancarello 2, Vasapollo 2, Nasca 1, Guggino 10, Varisano, Savoca. All. Gulino.

Arbitri: Carnemolla e Scavone

Lanzara – Ragusa 37 – 27 (23-12)

Lanzara: Manojlovic 5, Senatore M. 6, Ismail 4, Senatore A. 1, Florio 3, Coppola, Vignola 1, Vitiello 1, Avallone 4, Vicinanza 2, Munda 8, Bellini 2, Vastano. All. Manojlovic.

Ragusa: Carbone, D’Arrigo, Buffolino 1, Giummarra F. 2, Giummarra G. 12, Diema, Gentile, Cuzzupè 9, Stellino, Causarano, Mazzeo, Guastella 3, Mazzone. All. Gulino.