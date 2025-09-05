Pallamano, l’attesa è finita: sabato l’Albatro sfida il Bolzano

L’attesa è finita, domani riparte la Serie A Gold e la Teamnetwork Albatro inizia davanti ai propri tifosi ospitando il Bolzano. Alla Palestra Acradina “Pino Corso” si gioca alle 19.30. Siracusani rinnovati per buona parte del roster, con la conferma di alcuni punti fermi per coach Mateo Garralda. Due mesi di preparazione e di duro lavoro per i bianco blu. Ultima parte dedicata anche al torneo internazionale di Benidorm in Spagna. Il tecnico navarro riparte dalla semifinale scudetto conquistata lo scorso anno. Stagione già archiviata e occhi rivolti al nuovo campionato.

“Due mesi di preparazione importanti dal punto di vista fisico e tecnico – ammette Garralda – Sicuramente c’è ancora tanto da fare per raggiungere il top; cosa che riguarda anche le altre squadre. Sono soddisfatto perché i ragazzi si stanno allenando con intensità e impegno. – continua il tecnico – Abbiamo un gruppo che ha la capacità di giocare in velocità in maniera interessante. È sicuramente un’arma da sfruttare sempre, così come dovremo avere grande intensità in difesa e rapidità nelle ripartenze. Abbiamo un organico attrezzato con più scelte per ogni ruolo. – conclude l’allenatore dei siracusani – Sabato inizieremo davanti ai nostri tifosi e saremo pronti”.





Nuovi arrivi in casa Albatro e altrettante conferme. Gruppo consolidato dopo l’ottima stagione disputata e tasselli importanti per dare continuità al progetto di crescita.

“L’anno scorso abbiamo fatto un campionato di alta classifica e il nostro obiettivo è sicuramente quello di ripeterci se non addirittura migliorarci, – ammette Gianluca Vinci – sappiamo bene che le altre squadre si sono rinforzate ma la nostra ossatura di squadra è rimasta per gran parte la stessa e faremo molta forza sul nostro gruppo che si sta dimostrando molto coeso. Personalmente l’emozione è grande, – conclude il numero 15 – sarò il capitano della squadra della mia città e per me è un orgoglio indescrivibile. Vedere da bambino questa maglia scendere in campo e da oggi avere l’opportunità di guidare questo gruppo è qualcosa che difficilmente riesco a esprimere a parole.Non ci resta che darci appuntamento a sabato, speriamo di vedere le tribune piene con tutti i nostri tifosi per vederli esultare che è la nostra vittoria più grande”.

La Serie A Gold riparte con il Var, la novità introdotta dal Consiglio federale che da sabato sarà a disposizione degli arbitri. A Siracusa coppia d’esperienza per la prima: Francesco Simone e Pietro Monitillo.