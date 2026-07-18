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Sport Terzino destro

Pallamano, Mikuláŝ Kucsera è un nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro

La Redazione ·
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Mikuláŝ Kucsera

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Mikuláŝ Kucsera è un nuovo giocatore della Teamnetwork Albatro. Il venticinquenne slovacco arriva a Siracusa dalla squadra ceca del HC Robe Zubri con la quale ha giocato le ultime tre stagioni. Terzino destro, è cresciuto nelle giovanili dell’accademia Tatabanya.

Ha vestito le maglie di HKM Šaľa, Grundfos Tatabánya e Start Nové Zámky. Nel suo personale palmares 2 vittorie nella Coppa di Lega del campionato maschile di seconda divisione slovacco, partecipazione al Campionato Europeo Under 21 e maglia della Nazionale maggiore Slovacca con la quale ha già collezionato numerose presenze.

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“Sono molto felice di unirmi alla Teamnetwork Albatro – sottolinea il nuovo numero 3 bianco blu – È una grande opportunità per me e non vedo l’ora di affrontare questa sfida e la nuova esperienza che ne deriva.
Darò il massimo in ogni partita e farò tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i propri obiettivi. Sono anche entusiasta di scoprire lo stile italiano della pallamano. Credo che sia uno stile che potrebbe adattarsi bene alle mie caratteristiche”.

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