Pallamano, nel ricordo di Enzo Augello l’Albatro scende in campo per cercare il terzo successo consecutivo

Torna a giocare davanti ai propri tifosi la Teamnetwork Albatro a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato. Al PalAcradina arriva il Sassari reduce dal doppio successo in Turchia contro lo Spor Toto nel preliminare di European Cup.

Per i siracusani, nel giorno del ricordo di Enzo Augello, il mito scomparso due giorni fa, l’obbiettivo naturale di agguantare il terzo successo di fila. Le vittorie su Bolzano e Cologne sono arrivate al termine di match sofferti e intensi, Garralda ha lavorato molto in settimana sulla tensione e la concentrazione.

“Affronteremo una squadra allestita veramente bene – commenta il tecnico dei siracusani – Sassari ha una grande qualità in attacco, va facilmente al tiro e segna tanto. Anche in difesa, cambiando spesso modulo, sono veramente difficili da affrontare. Noi dovremo fare sicuramente meglio in difesa – conclude Garralda – Dobbiamo evitare di perdere palloni e dovremo cercare di essere più fluidi nel giro palla. Contro Sassari non potremo concederci cali di tensione in nessun momento del match”.

Sabato, dopo il minuto di silenzio per Enzo Augello, fischio di inizio alle 19.30. Partita affidata alla coppia arbitrale formata da Marcello Carrino e Stefano Pellegrino. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTv.