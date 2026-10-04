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Sport SERIE A SILVER

Pallamano, prima vittoria stagionale per l’Albatro Nexgen

di Giulio Perotti ·
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Davide Sortino, foto Andrea Calvo
Davide Sortino, foto Andrea Calvo

Prima vittoria stagionale per la Teamnetwork Albatro Nexgen impegnata nel campionato di Serie A Silver. Il sette di Lorenzo Martelli batte il Camerano con il risultato di 36 a 30 al termine di una bella partita.

I marchigiani partono bene e approcciano con ordine il primo tempo. A dettare i tempi ci pensa Zagaria, bravo a creare spazi per i compagni e andare alla conclusione personale.

Nella ripresa la mossa vincente, insieme ad una maggiore concretezza in difesa, è propria la marcatura a uomo sul numero 91 del Camerano. I ragazzi di Rodriguez perdono il faro e stentano a costruire azioni pericolose.

I rossoneri sbattono inoltre su un Gianmarco Fontana in grandissima giornata, autore di almeno quindici parate importanti.

Contento per i ragazzi – commenta al termine Lorenzo Martelli – Due punti importanti, ma soprattutto una vittoria che aiuta da un punto di vista motivazionale. Stiamo crescendo partita dopo partita e questo fa bene al nostro progetto che è quello di formare questi ragazzi affinché diventino serbatoio per la Serie A Gold”.

Giulio Perotti

Giulio Perotti

Giornalista pubblicista dal 2016 e veterano della redazione, dove scrive dal 2011: sport, cronaca, politica locale e ambiente. Consigliere nazionale Fnsi e delegato Assostampa Sicilia, è la memoria storica del giornale.

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