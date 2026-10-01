Pallamano, Sassari corsara a Siracusa: battuto l’Albatro

Sport · Serie A Gold

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La Raimond Sassari sbanca Siracusa battendo la Teamnetwork Albatro con il risultato di 26 a 25. Primo tempo nelle mani degli uomini di Durkovic che sfruttano il ritmo lento e gli spazi che i padroni di casa offrono sulla linea dei sei metri. In avanti gli uomini di Garralda stentano a trovare il lato debole dei sardi e pagano le troppe palle perse.

Nel secondo tempo i padroni di casa provano a rientrare, ma in un paio di occasioni non riescono a capitalizzare la superiorità ottenuta a proprio favore. La risalita è lenta. Nel Sassari Jarlstam detta tempi e continua a essere devastante al tiro. Tra le fila dei siracusani regge Angiolini e mostra il suo talento Karpo Sirotic, il croato arrivato lunedì scorso.

Il pareggio arriva con il gol di Angiolini che fa scoppiare il PalaAcradina. Gli ospiti però trovano il gol del nuovo vantaggio, quello definitivo, con Furtado.

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Gli ultimi secondi sono vibranti con proteste dei giocatori siracusani per alcune decisioni della coppia arbitrale che, secondo loro, non avrebbero prima punito uno dei sardi per una botta su Sirotic e poi fermato un’azione in attacco non considerando fallo il blocco difensivo sullo stesso croato.