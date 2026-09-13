Pallamano, sconfitta in gara-1 per la Team Network Albatro

Sport · European Cup

Va all’Holon (36 a 32 risultato finale) gara 1 della doppia sfida di European Cup al Pala EgoGreen di Agrigento. Gli israeliani conducono sin dall’inizio mettendo in campo una maggiore freschezza.

Primo tempo devastante degli israeliani che giocano in velocità in attacco e chiudono meglio la difesa. L’Holon riesce ad entrare tra le maglie biancoblu con maggiore velocità. Dalla parte opposta pochi spazi e per i siciliani l’unica possibilità è tirare dalla distanza. Sfortuna da una parte, cinque i pali colpiti da Angiolini e compagni, e grande prova del portiere Meirovich tengono largo il vantaggio al riposo.

Nella ripresa il ritorno dei siracusani che provano in tutti i modi a recuperare il gap che li aveva portati sotto fino al -12.

Vinci e compagni sembrano crederci e riescono a rimettere la sfida sui binari dell’equilibrio aggiudicandosi il parziale della ripresa.

Domani si replica con quattro reti da recuperare. Impresa possibile.