Sport · Undicesima giornata

Undicesima giornata, domani, per il massimo campionato di pallamano. La Teamnetwork Albatro torna a giocare davanti ai propri tifosi e lo fa contro la Metelli Cologne. Siracusani reduci da due successi pesanti contro Cassano e Fasano. Coach Garralda tiene però alta la tensione e mette in archivio i due successi chiedendo ai suoi di mantenere alta concentrazione e attenzione.

“Veniamo da due partite importanti vinte e giocate bene. – commenta il tecnico spagnolo – Ma adesso bisogna pensare all’avversario di domani. Cologne è una squadra che non molla e che negli ultimi minuti riesce sempre a recuperare l’eventuale svantaggio. – conclude Garralda – Lo ha fatto con Cassano e con Fasano. Sono molto ordinati in attacco, tengono una media realizzativa intorno ai 30 gol. Dovremo giocare al massimo e ripetere le ultime prestazioni”. I bresciani hanno in Marko Knezevic il secondo migliore realizzatore della Serie A Gold. Per loro nono posto in classifica e quattro vittorie ottenute nelle prime dieci giornate di campionato. Fischio d’inizio alle ore 16.30 e diretta streaming su PallamanoTV.