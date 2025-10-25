Pallamano, Teamnetwork Albatro batte Pressano e torna alla vittoria

Riscatto doveva essere e riscatto è stato. La Teamnetwork Albatro batte il Pressano e torna alla vittoria dopo la sconfitta di Chiaravalle.

Partita condotta sin dall’inizio dai siracusani che in settimana, catechizzati dal tecnico Mateo Garralda, hanno archiviato la battuta d’arresto marchigiana.

Partita giocata con grande intensità da entrambe le squadre, con il sette di casa che è riuscito a restare in tensione per l’intero match.

Garralda aveva chiesto ai suoi aggressività in difesa, chiusura sui terzini e maggiore attenzione al possesso palla. Di contro il Pressano ha perso qualche pallone di troppo, ingenuità pagate care con l’implacabile conclusione di Vinci e compagni.

Al termine giudizio unanime: sarà un campionato estremamente equilibrato e siracusani e gialloneri candidate alla lotta per il primato finale.

Per i biancoblu siciliani mente rivolta al recupero contro il Conversano in programma il prossimo 5 novembre alle 19.30 al Pala “Pino Corso”.