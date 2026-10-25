Pallamano, Teamnetwork Albatro battuta a Bolzano

Sport · Finisce 33 a 31

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Teamnetwork Albatro battuta a Bolzano, ma gli ultimi dodici minuti della partita mettono in mostra una squadra capace di ribaltare qualsiasi avversità sfiorando l’impresa. Finisce 33 a 31 per i padroni di casa, ma i siracusani mettono paura agli altoatesini risalendo da un pesantissimo -7 al -1 segnato da Leonardo Boggia a due minuti dalla fine.

Sirotic resta in panchina per un fastidio alla spalla. All’inizio l’omaggio a Rafi Rottensteiner, il portiere 22enne morto nel giugno scorso. Le squadre si presentano in campo insieme alla famiglia dello sfortunato atleta indossando una maglia celebrativa.

Primo tempo che si chiude con i padroni di casa in vantaggio per 17 a 15. Si gioca colpo su colpo, con l’Albatro che al 15’ effettua il sorpasso con una splendida girella di Kucesera. Poi i biancorossi sono bravi a staccare un break di 3 a 0 che gli consente di andare sul +2. Siracusani che ristabiliscono la parità al 21’ con Guggino, poi un nuovo 3 a 0 che porta gli altoatesini sul +3 a cinque minuti dalla sirena. Da quel momento qualche errore di troppo da una parte e dall’altra e il finale che mantiene l’equilibrio.

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Nel secondo tempo il Bolzano sembra poter governare la partita con Starcevic e Udovicic implacabili al tiro. Poi sale in cattedra Rihai autore di sette parate che consentono ai suoi compagni di mettere a segno un devastante parziale di 5 a 0.

Tutto si decide nell’ultimo minuto con Bolzano che prova a resistere approfittando anche di un errore dei siracusani sulla linea dei sei metri. Palla riconquistata e Garcia che va ad infilare il gol che ridà ossigeno alla sua squadra.