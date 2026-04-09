Pallamano, Teamnetwork Albatro cede in casa della capolista

La Teamnetwork Albatro cede in casa della capolista Cassano. Trasferta insidiosa diventata proibitiva anche a causa delle troppe assenze. Mateo Garralda parte con gli uomini contati. Ad Angiolini e Coutinho si aggiunge il portoghese Baptista che resta a casa per un risentimento della botta ricevuta sabato scorso. Sciorsci va a referto insieme al giovanissimo Schiavone – autore di un gol nel finale – , ma il tecnico spagnolo non rischia il pivot pugliese.
Ritmi alti già dall’inizio con Cassano che cerca di allungare quanto più possibile sfruttando le minori rotazioni a disposizione di Garralda. Il primo tempo è di marca lombarda con un vantaggio massimo che arriva anche al +6. I siracusani provano più volte la conclusione a rete ma, oltre a qualche errore dai sei metri, trovano un Riva particolarmente ispirato.
Nel secondo tempo non c’è storia con i padroni di casa che dilagano riuscendo a raggiunge il +11 a 4 minuti dalla sirena.
Adesso occhi puntati al match di sabato al Pala “Pino Corso” contro Merano. Per i siracusani obbligatoria la vittoria per blindare i play off.
CASSANO – TEAMNETWORK ALBATRO 37-28 (17-13)
Cassano: Fantinato 6, Dapiran 1, Savini 3, Moretti 8, Ostling 3, Monciardini, Salvati, Dorio, Prevosti 1, La Bruna 1, Branca, Adamo 9, Kabeer 4, Jezdimirovic 1, Riva. All. Matteo Bellotti
Teamnetwork Albatro: Riahi, Nuno Santos 2 Marino 4, Sciorsci, Zungri 1, Soma 2, Vinci 3, Cirilo 3, Schiavone 1, Hermones, Mamdouh 7, Guggino 5. All. Mateo Garralda
Arbitri: Giovanni Fato e Luigi Guarini
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