Pallamano, Teamnetwork Albatro in trasferta a Pressano contro la capolista

Sport · Campionato

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Giusto il tempo di rifiatare e per la Teamnetwork Albatro Siracusa è di nuovo campionato. Domani si vola a Pressano per affrontare il Pressano capolista a punteggio pieno insieme al Bolzano.

I ragazzi di Branko Dumnic hanno fatto bottino pieno nelle prime tre partite. Vittorie in trasferta sui campi del Cassano e del Cologne, successo in casa nel match giocato contro la Junior Fasano.

I siracusani, che mercoledì hanno battuto l’Orlando Haenna nel derby siciliano, volano in Trentino provando a tenere il ritmo delle capoliste in attesa del recupero casalingo contro Sassari.

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“Pressano, per me, è la squadra più in forma in questo momento – commenta Mateo Garralda – Ha la migliore difesa con due centrali fortissimi. La prima linea gioca a memoria, in avanti giocano bene la palla con il pivot. Per me è una delle due o tre squadre più pericolose del torneo”.

Oggi rifinitura alla Palestra Acreadina “Pino Corso”, poi partenza. Fischio di inizio alle 20 con diretta streaming assicurata dalla piattaforma PallamanoTv.