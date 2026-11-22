Sport · 28-27

Terza vittoria di fila per la Teamnetwork Albatro Siracusa che regola la Metelli Cologne con il risultato di 28 a 27. Vittoria sofferta, ma arrivata al termine di una nuova prestazione di grande intensità. Tra le fila del Cologne si rivede Mateo Volarevic, arrivato alla corte di Campana in settimana dopo il ritiro annunciato nel giugno scorso. Con lui e Knezevic i bresciani provano la rincorsa alla Final Eight di Coppa Italia.

E nel primo tempo i lombardi reggono l’urto siciliano e riescono a guidare il match arrivando anche sul +3. Risultato in bilico fino alla sirena con gli uomini di Garralda che, sostenuti da un Riahi in grande spolvero, ricuciono lo svantaggio e al 27’ effettuano il sorpasso. La ripresa si apre con lo stesso equilibrio. Ospiti che continuano a martellare con Knezevic e siracusani che vengono trascinati da Angiolini. È proprio lui a segnare il gol del +2, quindi il ritorno dei bresciani che si riportano in parità al 13’.

È il momento di svolta. Il sette di Garralda sbaglia meno e, al proprio portiere, abbina maggiore precisione in avanti. Capitan Vinci sigla il +3, ma Volarevic, spettatore in panchina fino a quel punto, para due rigori di fila rimettendo in corsa la sua squadra. Gli ultimi quattro minuti si giocano con palloni pesantissimi. È bravo Mazzone che mette a segno due gol che rimettono tranquillità in casa biancoblu.