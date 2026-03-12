Pallamano, Teamnetwork Albatro Siracusa: “la Coppa è solo l’inizio, non siamo scaramantici, ora puntiamo allo Scudetto”

La Coppa Italia di Pallamano è tornata a Siracusa e oggi ospiti di Siracusa News sono stati il presidente Vito Laudani e il capitano Gianluca Vinci.

Dopo un’attesa lunga quasi trent’anni, la Teamnetwork Albatro di Siracusa ha scritto una nuova pagina di storia dello sport cittadino, vincendo le Final Eight in quel di Riccione.

Il percorso che ha portato la coppa a Siracusa (e anche negli studi di Siracusa News) è stato un vero e proprio “tour de force” di tre giorni. Gli uomini guidati da coach Matteo Garalda hanno dovuto affrontare un tabellone in salita, superando nei quarti di finale il Fasano e in una semifinale al cardiopalma il Sassari, prima dell’atto conclusivo contro il Trieste.

“Ancora vibriamo dell’emozione di quei momenti,” ha commentato il presidente Vito Laudani, sottolineando come la squadra abbia dovuto superare anche il surplus di difficoltà di aver giocato tre partite consecutive (venerdì, sabato e domenica), a differenza di alcuni avversari. Il capitano Gianluca Vinci ha ribadito la forza mentale del gruppo: “Sapevamo che o facevamo la storia o tornavamo a mani vuote. Dopo aver battuto il Sassari, dentro di noi è scattato qualcosa”.

Per Siracusa si tratta di un ritorno alle grandi tradizioni: l’ultimo successo di questo livello risaliva al 1997, quando a trionfare fu l’Ortigia. “Inseguivamo questo sogno da tempo,” ha spiegato Vinci, “ma per noi questo è solo uno step di partenza. Ora puntiamo dritti allo scudetto”.

Il segreto di questo successo risiede nella determinazione feroce mostrata sin dal primo fischio d’inizio e nel lavoro minuzioso dello staff tecnico. Un plauso particolare è andato a coach Garalda, icona mondiale della pallamano, capace di trasmettere umiltà ed esperienza nonostante un palmarès leggendario.

La vittoria della Coppa Italia apre scenari prestigiosi: la partecipazione alle coppe europee e la disputa della Supercoppa all’inizio della prossima stagione. Tuttavia, resta aperta la questione del PalaLoBello, attualmente oggetto di ristrutturazione. Il presidente Laudani ha confermato che, per la prossima stagione, la società sta valutando soluzioni alternative per ospitare le gare interne, cercando di rimanere il più vicino possibile a Siracusa per non allontanare i tifosi.

Mentre la prima squadra si gode il meritato successo e si prepara alla volata finale del campionato (attualmente l’Albatro occupa il terzo posto), il settore giovanile continua a correre. La squadra Next Gen (Under 18) è prima in classifica a punteggio pieno in Serie B, con la concreta possibilità di essere promossa in A Silver. “L’obiettivo è costruire giocatori per la Serie A,” ha concluso Laudani, “entro due o tre anni avremo una pattuglia di siracusani in prima squadra”.