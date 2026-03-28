Pallamano, la Teamnetwork Albatro torna alla vittoria

Torna al successo la Teamnetwork Albatro che batte l’Eppan al termine di una partita dai due volti. Primo tempo estremamente equilibrato con gli ospiti che tengono botta e rispondono colpo su colpo ai padroni di casa. Garralda lo avevo detto alla vigilia chiedendo ai suoi massima attenzione per tutti i 60 minuti.
Siracusani non in perfetta condizione. Resta ai box Angiolini, acciaccati anche Sciorsci a cui si aggiunge in corso di partita il brasiliano Coutinho.
Nel secondo tempo i padroni di casa approfittano di un evidente calo degli ospiti allungando fino al +9. Garralda deve far rifiatare i suoi e offre minuti al terzetto degli Under16.
L’Eppan mostra i muscoli e chiude con un parziale in proprio favore di 6 a 0.
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