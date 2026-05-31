Pallamano, Teamnetwork Albatro vince la finalina e chiude al terzo posto le Finals Under 18

La Teamnetwork Albatro vince la finalina e chiude al terzo posto le Finals Under 18 giocate a Chieti.

I ragazzi di Lorenzo Martelli hanno battuto il forte Merano con il punteggio di 31 a 29 al termine di una partita combattuta.

I siracusani, che ieri avevano perso la semifinale contro il Romagna, hanno mostrato carattere e messo in campo la voglia di chiudere al meglio la loro stagione.

“Un’altra grande soddisfazione in questa stagione incredibile – ha detto il presidente Vito Laudani – Il nostro settore giovanile, in pochissimo tempo, ha scalato posizioni su posizioni. Questo terzo posto è un traguardo importante per questi ragazzi, ma non sicuramente la fine di un cammino che continua ancora verso altri risultati di rilievo”.