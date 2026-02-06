Pallamano, torna la serie A: per l’Albatro sfida insidiosa a Sassari

La Serie A Gold riaccende i motori dopo 50 giorni e la Teamnetwork Albatro vola in Sardegna per affrontare domani il Sassari con fischio di inizio alle 18.30. La lunga sosta, coincisa con il periodo natalizio prima e i campionati europei dopo, ha permesso alle squadre di rifiatare e, soprattutto, puntellare il proprio roster in previsione dello sprint finale della stagione.

In terra sarda debutto in maglia bianco blu per il neo arrivato Joao Baptista, centrale portoghese 22enne arrivato a Siracusa dal campionato tedesco. Mateo Garralda ricomincia sul campo della seconda in classifica. I rossoblu precedono i siracusani di 3 punti; all’andata al PalAcradina si impose il sette di casa trascinato dalle reti di Filippo Angiolini.

“Quella contro Sassari è sicuramente una delle partite più complicate da giocare fuori casa – commenta il tecnico spagnolo – Giochiamo contro una squadra che sta facendo molto bene e che viaggia sopra i 32 gol a partita. Dovremo difendere bene contro la loro capacità di tiro dalla distanza.

Anche la loro difesa riesce a subire poco – continua Garralda – A noi toccherà aggredire in maniera profonda i loro attaccanti e controllare i movimenti del centrale, pedina fondamentale per loro. Per il nostro attacco le priorità sono sempre le stesse: non perdere palloni per non consentire le loro ripartenze”.

Il match del Pala Santoru sarà arbitrato dalla coppia Giovanni Fato e Luigi Guarini. Diretta streaming assicurata sulla piattaforma PallamanoTv.