Pallamano, tra Il Giovinetto e l’Aretusa finisce in rissa: botte in campo e partita sospesa

È finita anzitempo la partita tra Il Giovinetto Petrosino e Aretusa, prima giornata del campionato di Serie B maschile: sul 24 a 23 per i siracusani, al minuto 21 del secondo tempo, infatti, è scoppiata una rissa che ha visto coinvolti alcuni giocatori di entrambe le squadre e che ha portato i due arbitri a sospendere la partita e mandare tutti negli spogliatoi.

Adesso sarà il comitato regionale a decidere quali saranno le conseguenze per quanto visto sul parquet prima, durante e dopo la rissa, considerando che oltre ai giocatori e alle panchine sarebbero intervenuti anche alcuni spettatori presenti al palazzetto.