Pallamano, trasferta amara a Conversano per l’Albatro

La Teamnetwork Albatro perde a Conversano e fallisce l’avvicinamento alla seconda posizione del Sassari sconfitto dal Cassano.
I siracusani cedono nel secondo tempo nonostante una serie di superiorità in proprio favore. Addirittura il momento nevralgico del match è arrivato con tre uomini in più in campo. I pugliesi sorprendono i siracusani e riescono ad allungare in maniera convinta.
Il primo tempo scorre in equilibrio fino al 18’. Il Conversano tiene e i siracusani non sembrano forzare più di tanto. Riahi “mette” a referto almeno cinque parate importanti che consentono ai suoi compagni di allungare fino al +4. Buona la difesa biancoblu ad arginare gli attacchi di Curcic che sembra quello più in palla insieme a Lupo. I siracusani approfittano anche di un calo fisico degli uomini di Tarafino e chiudono sul +3 il primo tempo.
Nella ripresa accade di tutto, soprattutto una serie di errori con palloni che si infrangono sull’ottima difesa di casa.
