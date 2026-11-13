Pallamano, trasferta pugliese per la Teamnetwork Albatro

Sport · Serie A Gold

Trasferta pugliese per la Teamnetwork Albatro nella decima giornata di andata della Serie A Gold. Domani, con inizio previsto per le 19, altro big match per i ragazzi di Mateo Garralda che scenderanno sul parquet della Junior Fasano.

I pugliesi sono reduci dalla rocambolesca vittoria di mercoledì scorso nel recupero contro Cassano. Siracusani che proprio contro i lombardi, sabato scorso, hanno mostrato continuità.

“Andiamo a giocare contro una squadra che, giornata dopo giornata, sta alzando il proprio livello – commenta il tecnico dei siracusani – Difesa centrale molto forte e con una intensità notevole. In attacco, nelle ultime tre giornate, hanno segnato parecchio. Sarà una bella partita – conclude Garralda – Noi abbiamo già archiviato la bella prestazione di una settimana fa; adesso sarà necessario guardare a un’altra buona squadra di questo campionato”.

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Pugliesi e siracusani sono appaiati a quota 10 in piena zona play off. Diretta streaming in programma sulla piattaforma PallamanoTv a partire dalle 18.55.