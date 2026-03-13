Pallamano, trasferta trentina per la Teamnetowrk

Trasferta trentina per la Teamnetwork Albatro che domani, con fischio di inizio alle 18.30, rende visita al Pressano.

Al Pala Lavis i siracusani arrivano dopo il successo interno sul Chiaravalle e con l’obiettivo di allungare la striscia positiva in chiave play off.

Esauriti i festeggiamenti per il successo in Coppa Italia, tutta la concentrazione è posta adesso sul campionato.

Attualmente terzi in classifica, gli uomini di Garralda vogliono continuare la rincorsa al Sassari, seconda forza del torneo e avanti di tre punti.

“Pressano ha dimostrato in Coppa Italia di essere squadra solida in grado di grandi prove. – ha commentato Gianluca Vinci ricordando la grande impresa dei trentini capaci di eliminare la capolista Cassano – Non sarà un avversario facile da affrontare. Siamo però consapevoli che non possiamo permetterci passi falsi. L’obiettivo play off è nella nostra testa e vogliamo realizzare quanti più punti possibili nelle gare che restano. E vogliamo farlo anche a Pressano.”

In settimana il rinnovo di Filippo Angiolini che continuerà a vestire la maglia della Teamnetwork Albatro anche nella prossima stagione. Per lui anche la convocazione per lo stage della Nazionale italiana in vista delle qualificazioni mondiali.

Il match di domani sarà diretto dalla coppia formata da Stefano Riello e Niccolò Panetta. Diretta streaming sulla piattaforma PallamanoTV.