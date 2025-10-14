Pallamano, troppa Olympicos per l’Albatro: nuova sconfitta in Grecia

Troppo forte l’Olympiacos SFP per la Teamnetwork Albatro che torna comunque a casa con due ottime prestazioni in terra greca. La squadra di Trillini, costruita per confermarsi al vertice del campionato greco e puntare alla vittoria dell’European Cup, fa pesare la maggiore esperienza e la stessa fisicità sui siracusani.

Gara 2 finisce 38 a 25 per i biancorossi locali, bravi a sfruttare la migliore percentuale al tiro (72%) contro i troppi errori dei siracusani (appena il 52% al tiro).

Era partita bene l’Albatro capace di reggere per 10 minuti il ritmo dei padroni di casa. Si gioca sull’equilibrio e gli uomini di Garralda restano sul -1 per oltre un terzo del tempo. Nella ripresa l’Olympiacos ha preso il largo incamerando un vantaggio notevole.

“Oggi non è stata una partita semplice – ha detto il tecnico spagnolo dell’Albatro, Mateo Garralda -, tutto è stato più difficile mentalmente. Per i primi 15 minuti siamo riusciti a tenere il passo dell’Olympiacos, poi abbiamo fallito un tiro dai sei metri e abbiamo iniziato a complicarci tutto. Anche oggi abbiamo perso troppi palloni, permettendo loro di realizzare gol facili – ha concluso Garralda -. La difesa non è stata a livello di gara1. È stata comunque un’esperienza importante che ci aiuterà in questo percorso di crescita.”