Pallamano, ultima di andata: l’Albatro gioca in casa del Fasano

Sessanta minuti al termine del girone d’andata della Serie A Gold 25/26. La Teamnetwork Albatro se li va a giocare in casa del Fasano, quinto in classifica e – come i siracusani – già qualificato per la Coppa Italia nonostante arrivi da due sconfitte consecutive.

Partita importante, però, per entrambe le squadre. C’è da conquistare la migliore posizione in classifica in vista del trofeo di fine febbraio a Riccione.

Siracusani vogliosi di mantenere la scia del Cassano che domani – almeno sulla carta – avrà un compito più agevole in casa del Merano penultimo in classifica.

Mateo Garralda ha preparato la partita chiedendo ai suoi la stessa intensità mostrata nelle ultime due giornate di campionato. Grande carica tra i biancoblu come conferma Joao Enrique Cirilo.

«Sappiamo che la partita di domani contro il Fasano è molto importante per continuare a raccogliere punti per finire bene questa prima metà del campionato e per la Coppa Italia, che è già in arrivo. – commenta il terzino brasiliano – Abbiamo fatto una grande settimana di allenamento e siamo concentrati per andare a Fasano e fare una grande partita cercando i due punti. Giochiamo contro una squadra decisamente forte e dovremo dare il massimo».

Sotto la lente di ingrandimento la difesa dei pugliesi e Pablo Marrochi, giocatore in grado di fare la differenza.

«Quando una squadra vuole lottare per lo scudetto, ogni partita deve essere importante – sottolinea Mateo Garralda – Fasano sta facendo bene e ha una difesa ben strutturata, pochi errori e ottimi schemi. In avanti hanno un giocatore che detta i tempi dall’alto della sua esperienza. Marrochi gioca la palla con una percentuale alta al tiro ed è lui che impone i ritmi. Insomma, sarà una partita difficile per entrambe».

A dirigere la sfida, che sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su PallamanoTV, saranno Ciro e Luciano cardone