Pallamano, un danese per la TeamNetwork Albatro Siracusa

Un danese alla corte di Mateo Garralda. Arriva dalla 1 Divisjon norvegese Christopher Lindbjerg Ekmann, terzino centrale di 22 anni, protagonista nell’ultima stagione del Bergsoey IL dove ha realizzato 58 reti e fatto 47 assist.

Nato a Herning, è cresciuto sportivamente con la maglia dei danesi del HC Midtjylland.

“Sono entusiasta di unirmi alla Teamnetwork Albatro Siracusa. – commenta – Questa è un’opportunità per me come giocatore, ma anche come persona, perché l’Albatro è un club che rispecchia le mie ambizioni. Impegno e dedizione sono valori che mi contraddistinguono e farò tutto il possibile per aiutare la squadra a raggiungere i suoi obiettivi. Non vedo l’ora di trasferirmi a Siracusa, conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi. – conclude il neo biancoblu – A presto! Forza Albatro!”

La società, in vista della prossima impegnativa stagione, sta ultimando le trattative con gli altri giocatori che rinforzeranno il roster a disposizione del tecnico navarro Mateo Garralda.